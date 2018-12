Honderden deelnemers stille tocht Rotterdam

Tussen de 500 en 700 mannen en vrouwen hebben zaterdagavond meegelopen in een stille tocht tegen geweld tegen vrouwen. Mensen droegen spandoeken bij zich met namen van in Rotterdam vermoorde vrouwen. In enkele weken werd de stad opgeschrikt door moorden op drie jonge vrouwen, een 29-jarige vrouw in Zuidwijk, een studente in Kralingen en de 16-jarige Humeyra.

De tocht door het centrum van Rotterdam begon om 19.00 uur en eindigde rond 20.30 uur voor het stadhuis, waar de initiatiefnemers een verklaring overhandigden aan burgemeester Ahmed Aboutaleb.

In de stoet liepen ook Rotterdamse raadsleden en wethouders mee. Zij hielden toespraken en Aboutaleb herhaalde zijn eerder gedane oproep dat hij het geweld tegen vrouwen wil aanpakken. Hij wil dat een aantal gemeenteraadsleden en initiatiefnemers van de tocht in het nieuwe jaar naar oplossingen gaan zoeken.

Rotterdam heeft in korte tijd een aantal dochters verloren”, zei Patricia Ooms directeur van Stichting Dona Daria, die zich inzet voor de positie van vrouwen in Rotterdam al eerder. ,,Het wordt nu tijd dat Rotterdammers opstaan en hun stem laten horen om dit soort geweld tegen vrouwen te stoppen en hun steun te betuigen aan hun nabestaanden.”

De stille tocht werd georganiseerd door 35 maatschappelijke organisaties. Ook het Designcollege Rotterdam waar Humeyra op school zat, deed mee.