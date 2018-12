Spoedeisende hulp Maasstad dicht door rook

De spoedeisende hulp van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is zaterdagavond dicht na rookontwikkeling in het plafond op de afdeling. Vijf patiënten die op dat moment aanwezig waren op de SEH, zijn elders in het ziekenhuis opgevangen. Mensen die spoedeisende hulp nodig hebben, worden doorverwezen naar andere ziekenhuizen in de omgeving.

Hoe de rook is ontstaan, weet een woordvoerder van de Veiligheidsregio nog niet. Mogelijk is de apparatuur te warm geworden, waardoor het kon doorbranden.