Meerdere hulpverleners bekogeld met vuurwerk

Op meerdere plekken zijn dit weekeinde hulpverleners die in actie kwamen bekogeld met vuurwerk. In Utrecht, Groningen en Veenendaal waren ambulancepersoneel, brandweer- en politiemensen doelwit van het vuurwerk.

In de Groningse wijk Paddepoel waren brandweerlieden zaterdagavond afgekomen op vreugdevuurtjes, die later groter werden toen er ook een auto in het vuur werd geduwd. De politie die kwam assisteren en de brandweer werden door een groep jongeren bekogeld met vuurwerk. Er is nog niemand aangehouden.

In Veenendaal werd zaterdagavond een politieauto bekogeld met zwaar vuurwerk. Een omstander werd hierbij geraakt. De politie weet niet hoe het met deze persoon is. Ook is niet duidelijk of en zo ja hoeveel schade er aan de politieauto is. Een 20-jarige man is aangehouden, hij zit nog vast.

Zaterdag waren in de Utrechtse wijk Kanaleneiland personeel van politie, brandweer en ambulances uitgerukt voor een brand in een flatgebouw aan de Stanleylaan. Tijdens hun reddingswerkzaamheden bestookten omstanders de hulpverleners met vuurwerk. De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen heeft er zijn afschuw over uitgesproken. Ook hier zijn nog geen arrestaties verricht.