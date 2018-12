‘Waak voor harde wind bij afsteken vuurwerk’

Vuurwerkliefhebbers doen er volgens Weeronline, door de stevige wind, bij oud en nieuw goed aan de lanceerinstallaties van hun pijlen en potten goed vast te zetten. Met name in de kustgebieden en op de Wadden wordt een vrij krachtige westenwind verwacht.

Volgens Weeronline verloopt de oudejaarsavond wel droog en is het met ongeveer 9 graden zacht weer. Door het afgestoken vuurwerk kan het wel flink nevelig worden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwde al eerder dat de luchtkwaliteit door smog en fijn stof hierdoor korte tijd ,,slecht tot zeer slecht”, zal zijn. Omdat het flink waait, worden de kruitdampen waarschijnlijk al snel verspreid.

Voor deelnemers aan de nieuwjaarsduik op 1 januari is er goed nieuws: het zeewater is met 7 tot 8 graden iets warmer dan normaal. Ook is het met 10 graden zacht voor de tijd van het jaar. Normaal gesproken is het op de eerste dag van het nieuwe jaar zo’n 5 graden.