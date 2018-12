Gebied buiten ADM-terrein ontruimd

De gemeente Amsterdam heeft maandag een begin gemaakt met het ontruimen van het gebied buiten het zogenoemde ADM-terrein in het Westelijk Havengebied. Binnen de hekken van het ADM-terrein, dat twintig jaar geleden is gekraakt, wonen tientallen mensen die er weg moeten. Maar ook buiten de hekken verbleven lange tijd mensen in caravans, onder wie stadsnomaden en Oost-Europeanen. De meesten van deze zogenoemde buitenhekkers zijn al vertrokken, zei een woordvoerder van de gemeente.

De mensen die zich nog binnen de hekken op het ADM-terrein bevinden, moeten ook vertrekken. Ze moesten eigenlijk op eerste kerstdag al weg zijn. De bewoners krijgen een tijdelijke alternatieve locatie aangeboden. Een deel van de ADM’ers is hier al naartoe verhuisd.

De gemeente hoopt dat alle bewoners vrijwillig vertrekken. Mocht dat niet gebeuren, dan wordt op een niet nader genoemd moment ontruimd.