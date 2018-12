Gure wind spelbreker bij Nieuwjaarsduik

Een stevige wind maakt dat het dinsdag bij de Nieuwjaarsduik koud aanvoelt, zo meldt Weeronline. Bij de bekendste duik, in Scheveningen, wordt het maximaal 10 graden, waar 4 tot 6 graden op Nieuwjaarsdag normaal is. Door de koele bries voelt het echter kouder aan.

De zeewatertemperatuur maakt misschien een beetje goed: die ligt met 7 tot 8 graden iets hoger dan normaal. Anderzijds trekken er in de ochtend van 1 januari van zuid naar noord lichte buien over het land. In de middag wordt het overwegend droog en kan de zon doorbreken.

Bij de vorige editie, begin 2018, was het een graad kouder dan dit jaar en brak tijdens de duik een waterig zonnetje door. Het jaar ervoor was de situatie heel anders: toen lag de temperatuur rond het vriespunt.

De koudste Nieuwjaarsdag was in 1997. In Maastricht werd het maximaal -12,3 graden. De warmste 1 januari was in 1916. In Vlissingen werd het destijds 14,2 graden.