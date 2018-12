Nederlandse F-16’s terug uit Irak en Syrië

Het werk voor de zes Nederlandse F-16’s in de luchtoorlog tegen terreurgroep IS zit erop. Ze komen woensdag terug naar Nederland.

De gevechtsvliegtuigen, met in totaal 150 man personeel, opereerden sinds begin dit jaar vanaf een eigen luchtmachtbasis in buurland Jordanië. Ze bestookten vele honderden doelwitten in Irak en Syrië en ondersteunden of ontzetten militairen op de grond. Maar nu de strijd tegen IS op zijn einde loopt, is er steeds minder te bombarderen. Bovendien moeten de vliegers in Nederland aan de slag met hun nieuwe toestel, de F-35 alias JSF en zijn ze nodig voor de NAVO.

Tot op het laatst vlogen de F-16’s nog vrijwel dagelijks uit, zei de baas van de Nederlandse missie afgelopen weekend. De bondgenoten zetten de strijd ook gewoon voort, maar nu zonder hulp van Nederlandse vliegtuigen.