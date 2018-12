Ruim 550.000 bezoekers Openluchtmuseum

Ruim een half miljoen mensen hebben dit jaar een bezoekje gebracht aan het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Een succesvol jaar, aldus het museum bij de op oudejaarsdag gepresenteerde bezoekersaantallen.

Het komend jaar wordt er onder het thema ‘Gruwelijk Lekker’ aandacht besteed aan geuren, smaken en eetgewoonten door de eeuwen heen. Verder wil het museum een historische vakantiewoning uit Warnsveld tonen waar in de Tweede Wereldoorlog onderduikers in verbleven. Ook krijgt de perioden van wederopbouw na de oorlog meer aandacht in het museum dat een eeuw geleden openging voor publiek.