Urnen per ongeluk in zee gevallen

De drie urnen die de afgelopen dagen zijn gevonden op het Noordzeestrand, blijken afkomstig te zijn van een asverstrooiing op zee. Een schip was afgelopen vrijdag 1 mijl uit de kust bezig met uitstrooien, toen een doos met urnen nat werd en scheurde. Drie urnen vielen in zee. De bemanning van het schip meldde dat niet. Toen de urnen aanspoelden, was het daardoor een tijdlang onduidelijk waar die vandaan kwamen

Rederij Trip Scheepvaart uit Scheveningen, dat de verstrooivaart uitvoerde, liet dat weten na een bericht van RTL Nieuws. Het ging om urnen uit Duitsland. De overledenen wilden op zee uitgestrooid worden. Volgens Trip is één urn inmiddels ,,opgehaald en alsnog netjes uitgestrooid”. Naar een tweede urn wordt nog gezocht. De as uit de derde urn is vermoedelijk door de vinder verstrooid.