Verdachte steekpartij Rotterdam blijft vast

Een van de verdachten van betrokkenheid bij een steekpartij zaterdag bij discotheek Vibes in Rotterdam, blijft de komende twee weken vastzitten. De rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam heeft dat maandag bepaald. Een andere verdachte die nog vast zat, mag wel de cel uit.

Aanvankelijk werden drie mannen en een vrouw aangehouden, uit Rotterdam en Ridderkerk. Maar twee van hen – de vrouw en een 31-jarige Rotterdammer – werden dit weekend al heengezonden, omdat zij er niets mee te maken hadden. De Rotterdammer werd meteen na het incident gearresteerd, de drie anderen werden later opgepakt toen zij in een auto zaten in Ridderkerk.

Bij de steekpartij op de Westersingel in het centrum raakten vijf mensen gewond. Een van hen, een 22-jarige man uit Ridderkerk, moest op straat zelfs een noodoperatie ondergaan om zijn leven te redden.

Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt de verdachten van openlijke geweldpleging in vereniging. De man die nu blijft vastzitten, is een 29-jarige man uit Ridderkerk.

Uit onderzoek blijkt vooralsnog dat de steekpartij uit het niets kwam. Een vriendengroep verliet zaterdagochtend rond 05.00 uur de discotheek waarna een aantal anderen zonder aanleiding ruzie met de groep zocht. Vrijwel direct daarna volgde grof geweld.

De politie denkt dat er nog meer mensen betrokken waren bij de steekpartij. Ze is ook nog op zoek naar filmpjes en foto’s die die nacht zijn gemaakt bij de discotheek door uitgaanspubliek.