In Vlissingen zijn bij een aanrijding drie mensen gewond geraakt, van wie twee ernstig. Hulpdiensten zijn ter plaatse en de weg is afgezet. Ook een traumahelikopter is opgeroepen.

In de buurt van de rotonde bij de Bachlaan en de Burgemeester van Woelderenlaan reed een auto een fietser aan en botste vervolgens op een andere auto. De fietser en de bestuurder van de eerste auto raakten ernstig gewond. In de andere auto raakte ook iemand gewond. Zijn toestand is onbekend.