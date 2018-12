Eva Jinek weer terug met talkshow

Voor Eva Jinek begint het nieuwe jaar goed. Dinsdagavond is ze weer te zien in haar talkshow Jinek. De presentatrice beviel in september van haar eerste kind, zoon Pax.

,,Ik ben heel blij dat ik weer ga werken met de mensen met wie ik werk en dat ik weer mijn programma mag gaan maken”, liet Eva weten via social media. De laatste dagen telde ze af naar 1 januari, naar de terugkeer van Jinek. ,,Maar ik zeg eerlijk dat ik het ook wel pittig vind om m’n baby thuis te laten.”

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen schuift onder anderen Dries Roelvink aan. De volkszanger, die dinsdag zestig wordt, staat met Sven Kockelmann stil bij hun bijzondere samenwerking op NPO Radio 1. Met Sjoerd van Ramshorst en Hélène Hendriks kijkt Eva naar de grote sportevenementen van 2019. Joost Vullings blikt vooruit op een spannend politiek jaar, Angela de Jong komt praten over de tv-beloftes van het nieuwe jaar. Anna Gimbrere vertelt wat er in het nieuwe jaar gebeurt in de ruimte.