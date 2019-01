Krikke: als stad bepalen of we dit nog willen

De directeur veiligheid van de gemeente Den Haag heeft van burgemeester Pauline Krikke de opdracht gekregen om een evaluatie op te stellen over wat er mis ging tijdens het vreugdevuur op het strand van Scheveningen tijdens de jaarwisseling. Door rondvliegende vonken is veel schade ontstaan.

,,Ik ben me rot geschrokken over de gebeurtenissen. Ik twijfel met politie en justitie over de toekomst van de vreugdevuren. We moeten als stad bepalen of we hiermee door willen gaan en moeten met zijn allen als stad bepalen of we dit nog wel willen”, zei Krikke bij een persconferentie.

Ze zei ook de delegaties van beide vreugdevuren uit te nodigen voor een gesprek om gevoelens en ervaringen uit te wisselen.