Krikke: ik snap dat er veel vragen zijn

De gemeente Den Haag gaat grondig onderzoeken wat er precies is misgegaan bij het vreugdevuur op het strand van Scheveningen. ,,Daarbij ligt voor mij ook de vraag op tafel of het organiseren van de vreugdevuren in deze vorm in de toekomst verantwoord is”, zegt de Haagse burgemeester Pauline Krikke.

Ze noemt het ,,verschrikkelijk naar” wat er is gebeurd. ,,Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen angstige momenten hebben beleefd. Voor hen eindigt een feestelijke avond in een persoonlijk drama. Ik leef zeer mee met bewoners en ondernemers die getroffen zijn”, aldus de burgemeester. ,,Ik snap heel goed dat er veel vragen leven bij mensen over hoe dit heeft kunnen gebeuren.”

Het vliegvuur veroorzaakte meerdere branden waardoor huizen en bedrijven schade opliepen. Volgens Krikke moet bij daglicht duidelijk worden wat de exacte omvang is van de schade. ,,Voor bewoners die niet in hun huis terecht kunnen, wordt gezorgd.”

Krikke was aan het begin van de nacht bij de vreugdevuren gaan kijken. ,,Ter plekke liet de situatie zich zo ernstig aanzien dat het mij goed leek om te gaan naar de plek waar een burgemeester dan moet zijn: het operationeel politiecentrum in de Yp.”