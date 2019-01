Met een frisse duik het nieuwe jaar in

Met een frisse duik in het water hebben duizenden mensen dinsdag het nieuwe jaar ingeluid. Op meerdere plekken in ons land werden nieuwjaarsduiken georganiseerd en volgens organisator Unox doken er tijdens de traditionele nieuwjaarsduik in Scheveningen 10.000 deelnemers de Noordzee in. Op 131 andere plekken doken er naar schatting nog eens 50.000 in zee, rivier, kanaal of meer.

Het Noordzeewater was rond de 7 graden en de buitentemperatuur was tussen de 6 en 9 graden, maar door een harde wind voelde het kouder aan. Het evenement is volgens de organisatie veilig verlopen, ,,Mede dankzij de inzet van honderden vrijwillige lifeguards van de Reddingsbrigade”.

55 jaar geleden zette Ok van Batenburg de eerste nieuwjaarsduik op poten met vijf kornuiten op het strand in Zandvoort. Inmiddels is de duik ook in veel andere landen een traditie.