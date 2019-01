Postcodekanjer valt in Groningse dorp Glimmen

In het Groningse dorp Glimmen is het nieuwe jaar goed begonnen. De Postcodekanjer van 53,9 miljoen euro is gevallen op de postcode 9756, zo is dinsdag bekendgemaakt. Het is de enige postcode in het dorp met 1115 inwoners.

De volledige winnende postcode (cijfers en letters) wordt later dinsdagavond bekendgemaakt. Deelnemers met de winnende postcode (vier cijfers en twee letters) verdelen de helft van de hoofdprijs, 26,95 miljoen euro. De andere helft wordt verdeeld onder de andere inwoners van Glimmen die meespelen.

Vorig jaar viel de PostcodeKanjer in het Friese Eastermar, het geboortedorp van het wereldberoemde topmodel Doutzen Kroes.