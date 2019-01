‘Raadpleeg verzekeraar na schade Scheveningen’

De gemeente Den Haag adviseert mensen die schade hebben aan hun huis of bezittingen door de vonkenregen in Scheveningen eerst hun eigen verzekeraar of de stichting Salvage in te schakelen. Salvage geeft zoals de organisatie zelf zegt, eerste hulp namens verzekeraars.

Den Haag heeft ook een link op de website gezet die leidt naar een formulier Aansprakelijkstelling gemeente waar mensen ,,overige schades” kunnen invullen.

Voor nu, stelt de gemeente, is het duidelijk dat zeker een woning aanzienlijke schade heeft opgelopen en meerdere woningen en gebouwen schade hebben aan bijvoorbeeld daken. Er is op diverse plaatsen waterschade en schade aan auto’s en fietsen. Het totale schadebeeld wordt later bekend.