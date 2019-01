Bouwers: vuurstapel voldeed aan eis

De vuurstapel in Scheveningen die in oudejaarsnacht zorgde voor een regen van brandend hout, voldeed aan de regels die de gemeente Den Haag had gesteld. De stapel was volgens de bouwers 10.000 kubieke meter groot, evenveel als het gestelde maximum. Dat maakten de bouwers van het vreugdevuur in Scheveningen woensdagavond op een persconferentie bekend.

Volgens de bouwers heeft de gemeente op 30 december verordonneerd dat er geen nieuw hout mocht worden aangevoerd. Daarop zijn de laatste drie trailers met pallets teruggestuurd. De stapel was toen 9300 kubieke meter groot en er lag nog 700 kubieke meter naast

Of de stapel te hoog was, wilden de Scheveningers niet zeggen. Dat moet volgens hen uit onderzoek blijken.