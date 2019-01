Koninklijk paar feliciteert Van Gerwen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben darter Michael van Gerwen gefeliciteerd met zijn wereldkampioenschap. ,,Gedurende het hele toernooi én in de finale heeft Michael van Gerwen laten zien de terechte winnaar te zijn’’, aldus het koninklijk paar in een bericht op de Facebookpagina van het Koninklijk Huis.

Met de winst treedt Van Gerwen toe tot de ,,selecte groep darters die minimaal driemaal wereldkampioen zijn geworden’’, aldus de koning en koningin in het bericht. Van Gerwen wist dinsdagavond opnieuw de wereldtitel te pakken. De 29-jarige Brabander was in Londen in de eindstrijd met 7-3 te sterk voor de een jaar jongere Engelsman Michael Smith. De Nederlandse darter behaalde eerder in 2014 en 2017 de wereldtitel.

Ruim 1,5 miljoen mensen bekeken de WK-finale darts dinsdagavond op de Nederlandse televisie.