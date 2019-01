Man aangehouden voor fatale vuurwerkexplosie

De politie heeft een 30-jarige man uit Enschede aangehouden in verband met de dodelijke vuurwerkexplosie in die plaats kort na de jaarwisseling. Een 54-jarige man kwam toen om het leven. Vuurwerk op een aanhanger in de Gerststraat ontplofte, waarbij onder andere stukken hout werden weggeblazen.

Of de aanhanger van de verdachte is, zegt de politie niet. Wat zijn precieze betrokkenheid is en waar hij van verdacht wordt, wil een woordvoerder niet zeggen. ,,We onderzoeken wat er op de aanhanger lag, wie het daar op heeft gelegd, van wie het was en wie het aangestoken heeft en hoe het heeft kunnen exploderen.”

Volgens RTV Oost zeggen bewoners van de straat dat er op de aanhanger een mortierinstallatie zou hebben gestaan, bedoeld om zwaar illegaal vuurwerk af te schieten. Onbekenden zouden wat op de aanhanger hebben gegooid, waardoor de installatie omviel. Intussen is al wel bekend dat naast de aanhanger een vuurton stond, zegt de regionale omroep.