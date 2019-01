Recordopbrengst zonnepanelen in 2018

2018 was een droomjaar voor eigenaren van zonnepanelen. Dat beweren wetenschappers van de Universiteit Utrecht (UU) die de stroomopbrengsten van zonnepanelen onderzochten.

De opbrengst is ruim 10 tot 25 procent hoger dan het langjarig gemiddelde, laten berekeningen van de UU zien. De onderzoekers noemen het opvallend dat eigenaren in het oosten van Nederland het meeste profiteerden.

,,We zeiden het al in oktober, toen veel eigenaren al evenveel energie hadden opgewekt met hun zonnepanelen als normaal gesproken in een heel jaar. Met de zonnige weken in het laatste kwartaal, vooral in oktober, zien we nu een recordopbrengstā€, zegt Wilfried van Sark, hoogleraar zonne-energie aan de Universiteit Utrecht.

Met gemiddeld over het land 2090 zonuren (tegen 1639 normaal) was dit jaar goed voor een tweede plaats van de zonnigste jaren sinds het begin van de metingen, meldde Weeronline vorige maand. Alleen in 2003 was de zon nog vaker te zien, met 2100 zonuren. Juli was met 332 zonuren zelfs de zonnigste maand ooit.