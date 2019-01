112 mensen met brandwonden rond feestdagen

In de brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam hebben zich tussen zaterdag 22 december en woensdag 2 januari 112 mensen met brandwonden gemeld. Vuurwerk was bij meer dan een derde (35 procent) van de gevallen de oorzaak. Ook moesten er veel jonge kinderen worden opgenomen met brandwonden door hete thee, soep of kokend water, meldt Brandwondenzorg Nederland.

Bijna de helft van het totale aantal slachtoffers viel tijdens oud en nieuw. De brandwondencentra zeggen zich vooral zorgen te maken over het hoge aantal vuurwerkslachtoffers. ,,Deze ongevallen werden veroorzaakt doordat bijvoorbeeld vuurwerk in een capuchon belandde, een steekvlam veroorzaakte of te vroeg ontplofte in de hand. Bij het carbidschieten liepen zes mensen brandwonden op”, aldus de brancheorganisatie.

Tijdens de feestdagen was bijna één op de vijf slachtoffers in de brandwondencentra jonger dan vijf.

Volgens de brancheorganisatie komen er nog steeds nieuwe patiënten bij in de gespecialiseerde brandwondencentra, veelal na doorverwijzing vanuit ziekenhuizen of door huisartsen. ,,Het beeld dat oud en nieuw de twee risicovolste dagen van het jaar zijn, wordt ook deze jaarwisseling bevestigd”, aldus de organisatie.

De Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) maakte een dag eerder bekend dat er deze jaarwisseling negentig patiënten met vuurwerkverwondingen zijn geregistreerd, onder wie 32 kinderen. Bij het Oogziekenhuis in Rotterdam zijn meer patiënten binnengekomen met oogletsel door vuurwerkongelukken vergeleken met een jaar eerder. De letsels van afgelopen jaarwisseling zijn volgens het ziekenhuis ernstiger dan die van de voorgaande jaren.