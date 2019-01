Claudia de Breij verzorgt dit jaar de oudejaarsconference op NPO 1. Dat bevestigt haar management na berichtgeving van het AD.

Het is de tweede keer dat Claudia het jaar mag afsluiten. In 2016 was ze de eerste vrouwelijke cabaretier ooit die de conference mocht doen. Er keken toen 2,5 miljoen mensen.

Claudia volgt Marc-Marie Huijbregts op, die vorige week de ‘oudejaars’ voor zijn rekening nam. Zijn show Onderweg Naar Morgen trok bijna 1,5 miljoen kijkers.