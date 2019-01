Dertigtal containers teruggevonden op Wadden

Op de Waddeneilanden zijn tot nu toe 30 tot 35 van de overboord geslagen containers gelokaliseerd, meldt de Veiligheidsregio Fryslân. De containers zijn afkomstig van het schip MSC Zoe dat in totaal 270 containers verloor.

In drie van die containers zit organisch peroxide, maar die containers zijn nog niet gevonden. Wel is op Schiermonnikoog een zak met 25 kilo van het poeder aangetroffen die volgens de veiligheidsregio afkomstig is uit een van die containers. Mensen wordt aangeraden aan weg te blijven bij het spul en de brandweer te bellen als ze het zien liggen. Wie toch in contact is geweest met het poeder wordt aangeraden naar de huisarts te gaan.

Enkele artikelen die donderdag aanspoelden: operatiekleding, koelkasten, sandalen, lampen en zitjes van (Ikea)stoelen.