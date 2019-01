Nederlanders vast in Thailand door storm

De alarmcentrale van de ANWB heeft tussen de dertig en veertig telefoontjes gehad van Nederlanders die vastzitten op eilandjes in Thailand, zoals Koh Phangan en Koh Tao. Ze kunnen er niet meer weg omdat er een tropische storm aankomt en de golven nu al te hoog zijn voor de veerdiensten. Dat meldt een woordvoerder van de ANWB.

“We drukken mensen op het hart goed te luisteren naar de lokale autoriteiten en eventueel een beroep te doen op de reisverzekering”, zegt hij. Alle vluchten naar de regio zijn geannuleerd. Reisorganisatie TUI laat desgevraagd weten de situatie “in de gaten te houden”.

Thailand krijgt in de loop van donderdag, maar vooral vrijdag, te maken met de tropische storm Pabuk, meldt Weeronline. Ook populaire bestemmingen als Ko Samui, Phuket en Krabi worden getroffen. De storm trekt over het uiterste zuiden van Thailand, dwars over het schiereiland Malakka. Daarbij is kans op windstoten van ruim 100 kilometer per uur. Regionaal kan bovendien zeer veel regen vallen, mogelijk tot wel 400 millimeter. In de bergen bestaat de kans op modderstromen, aan de kust kunnen metershoge golven voorkomen.

Pabuk verlaat Thailand zaterdagmiddag Nederlandse tijd. Bangkok krijgt nauwelijks iets mee van de storm.