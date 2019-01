Verdachte schietincident Amsterdam-Oost gepakt

De politie heeft een 28-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietincident in november in Amsterdam-Oost. Hierbij raakte een man zwaargewond. De verdachte werd in de nacht van 24 op 25 december gepakt toen hij met een handelshoeveelheid drugs bij een horecagelegenheid naar binnen wilde gaan.

Beveiligers fouilleerden hem en schakelden de politie in toen ze de verdovende middelen vonden. Op het politiebureau bleek dat hij werd gezocht voor mogelijke betrokkenheid bij het schietincident. Bovendien moest de verdachte nog honderd dagen de cel in voor een andere zaak.

De 28-jarige man kwam in beeld na diverse verklaringen van getuigen. Het onderzoek naar het incident op het Krugerplein is nog in volle gang en de politie kijkt nog naar welke rol hij zou hebben gespeeld. De recherche zoekt ook nog een tweede verdachte in deze zaak.