Vlieland stelt rederij MSC aansprakelijk

De gemeente Vlieland heeft per brief de Zwitserse rederij MSC aansprakelijk gesteld voor de schade op het Waddeneiland die ontstaan is door de aangespoelde containers. Dat heeft burgemeester Tineke Schokker (CDA) van Vlieland in het televisieprogramma Jinek gezegd.

Het containerschip MSC Zoe, met plaats voor ruim 19.000 containers, verloor in de nacht van dinsdag op woensdag 270 containers. Woensdag en donderdag hebben vrijwilligers op verzoek van de gemeente het strand opgeruimd.

Volgens de burgemeester heeft de rederij MSC donderdag verzekeringsagenten naar de Waddeneiland gestuurd om de schade op te nemen. Schokker vertrouwt er op dat MSC de schade vergoedt.

De rederij liet eerder weten het incident serieus te nemen zowel op het gebied van de schade voor de natuur als de schade aan de lading van klanten. ,,Op alle aspecten werkt MSC nauw samen met de lokale autoriteiten.”

Hierbij gaat het bedrijf schepen uitgerust met sonar inzetten om de kwijtgeraakte containers op te sporen.