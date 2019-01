Belangrijke route Oostenrijk dicht om lawines

Wintersporters die nu al de skigebieden in Oostenrijk willen verlaten, zien een van de belangrijkste toegangswegen versperd. De A10, ook wel Tauernautobahn genoemd, wordt vrijdagmiddag een uur lang volledig afgesloten ter hoogte van het populaire wintersportoord Flachau. Daar worden met hulp van explosies gecontroleerd lawines opgewekt.

In Noord-Tirol, Salzburgerland, Neder-Oostenrijk en Stiermarken is de afgelopen dagen 30 centimeter sneeuw gevallen. Daardoor is er een verhoogd risico op lawines, meldt de zender ÖRF.