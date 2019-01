Honderden herdenken rapper Feis in Rotterdam

Honderden mensen hebben op het Heemraadsplein in Rotterdam Faisal Mssyeh, beter bekend onder zijn rappersnaam Feis, herdacht. De 32-jarige artiest werd in de nieuwjaarsnacht doodgeschoten. Door wie en waarom is nog onbekend.

Op het plein werd muziek van Feis gespeeld. De aanwezigen, onder wie ook families met kinderen, gaven massaal gehoor gegeven aan de oproep om witte ballonnen en rozen mee te nemen. ‘RIP Feis’ stond op meerdere ballonnen geschreven. Na een gebed van de imam en een minuut stilte werden de ballonnen losgelaten.

De herdenking was georganiseerd door buurtbewoners. Tijdens de plechtigheid zei de beste vriend van Feis, rapper Winne, dat de overledene ,,een geliefd mens was”. Over de broer van Feis, die gewond was geraakt door de schietpartij, zei Winne dat die ,,vecht voor zijn leven en alle gebeden goed kan gebruiken”.

De schutter of schutters zijn nog niet aangehouden. Na het fatale geweld pakte de politie zeven verdachten op, maar geen van hen blijkt iets met de schietpartij te maken te hebben. Wel zit een van de verdachten nog vast, omdat hij een vuurwapen bij zich had.

Rapper Feis werd onder meer bekend door samenwerkingen met andere rappers, onder wie Winne, U-Niq, Winne en MocroManiac. In 2014 bracht hij zijn eerste soloalbum uit: Hard van buiten, gebroken van binnen.