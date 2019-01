Jonge man overleden door verkeersongeluk

Een 18-jarige automobilist uit Midwoud (Noord-Holland) is donderdagavond om het leven gekomen doordat hij de macht over het stuur kwijtraakte, over de kop sloeg en in een sloot belandde. Zijn passagier, een eveneens 18-jarige jongen uit Midwoud, bleef ongedeerd maar werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de Hazeweel in Oostwoud, bij Medemblik. Een achter het duo rijdende bekende wist de passagier uit de verongelukte auto te krijgen. De brandweer haalde de bestuurder uit de auto. Hij werd gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij overleed. Waardoor de bestuurder van de weg raakte is nog niet bekend.