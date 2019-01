Ontruiming om mislukte plofkraak Amsterdam

Verschillende winkels en woningen in Amsterdam zijn vrijdagochtend twee uur ontruimd geweest vanwege een mislukte plofkraak. De ontruiming was nodig vanwege een niet ontploft explosief, meldt de politie.

Met een eerste explosief werd vrijdagochtend vroeg de geldautomaat aan de Slotermeerlaan volledig van de kluis geblazen. Onderdelen van de automaat lagen zelfs aan de overkant van de straat, aldus de politie. Een tweede explosief dat de kluis open had moeten blazen, bleek echter om onbekende reden niet te zijn afgegaan. Nadat dat explosief was ontdekt, werden bovenliggende woningen ontruimd. Ook mocht niemand de winkels die ernaast liggen binnengaan. In totaal werden dertig mensen opgevangen in het Stadsdeelkantoor.

De EOD werd ingeschakeld, die het explosief veilig heeft verwijderd. Het wordt later op een afgelegen plek in het Westelijk Havengebied tot ontploffing gebracht.

Aangezien het niet is gelukt de kluis open te blazen, wisten de daders niet bij het geld te komen, aldus een politiewoordvoerder. Na de explosie werden twee mannen gezien die op een scooter wegreden.