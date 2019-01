Steeds meer plaatsen in Oostenrijk afgesneden

Steeds meer plaatsen in Oostenrijk zijn afgesneden van de buitenwereld door de grote hoeveelheid sneeuw die er is gevallen. Bovendien is sprake van harde wind, waardoor op sommige plaatsen sneeuwduinen ontstaan. Inmiddels is het leger ingezet in het gebied Boven-Stiermarken, in het oosten van het land.

Een vallei waarin zich 580 mensen bevinden is geïsoleerd, meldt de zender ÖRF. Ook hulpdiensten kunnen het gebied niet bereiken. In andere gebieden worden de toegangswegen vrijdagavond afgesloten, om dicht te blijven tot maandag. Bewoners hebben tot zes uur de tijd gekregen om voedsel en eventuele medicijnen in te slaan.

Oostenrijk en Zuid-Duitsland krijgen het komende weekend te maken met zware sneeuwval. Die heeft gevolgen voor wintersporters die zaterdag hun vakantie beëindigen. Weeronline raadde eerder vrijdag aan om direct te vertrekken om vertragingen door de sneeuwval te voorkomen.

Het leger wordt onder meer ingezet om verkenningsvluchten boven het getroffen gebied uit te voeren. In de buurt van het skigebied Donnersbachtal wordt vanuit een helikopter gecontroleerd een lawine tot ontploffing gebracht, als het weer vliegen toestaat.