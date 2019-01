Strafrechtelijk onderzoek om containers

Een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld naar aanleiding van de overboord geslagen containers bij de Waddeneilanden. De Kustwacht meldt dat het onderzoek wordt uitgevoerd door het Team Maritieme Politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het onderzoek staat onder leiding van een officier van justitie van het Functioneel Parket.

Vooralsnog zijn geen nieuwe meldingen van drijvende containers binnengekomen. Van de ongeveer 270 containers die overboord zijn geslagen zijn er 33 gelokaliseerd. Het schip Friendship gaat namens de verzekeringsmaatschappij met een sonar op zoek naar de gezonken containers en onderdelen daarvan.

Van de Kustwacht staat het schip Guardian paraat om hulp te bieden als schepen tegen een container varen en in nood komen. De organisatie staat in nauw contact met Rijkswaterstaat. Beide organisaties brengen vanuit de lucht in kaart waar de verloren lading van het schip de MSC Zoe is terechtgekomen.

Rijkswaterstaat heeft de reder van vrachtschip MSC Zoe aansprakelijk gesteld voor de schade die overboord geslagen containers hebben aangericht. Eerder deed de gedupeerde gemeente Vlieland dat al.