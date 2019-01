Verdachte schietpartij rapper Feis blijft vast

De 36-jarige Rotterdammer die is opgepakt in verband met de doodgeschoten rapper Feis, moet nog twee weken in de cel blijven, maar niet vanwege betrokkenheid bij de fatale schietpartij. Het voorarrest van de man is verlengd vanwege vuurwapenbezit. De schutter of schutters zijn nog altijd voortvluchtig.

De 32-jarige Rotterdamse rapper is doodgeschoten in de nieuwjaarsnacht. Kort na de schietpartij zijn zeven verdachten aangehouden. Zes van hen zijn inmiddels weer op vrije voeten.

In Rotterdam wordt vrijdagmiddag een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor Faisal Mssyeh, zoals Feis echt heette. Feis werd onder meer bekend door samenwerkingen met andere rappers, onder wie U-Niq, Winne en MocroManiac. In 2014 bracht hij zijn eerste soloalbum uit: Hard van buiten, gebroken van binnen.