Zakken vol rommel geruimd op Terschelling

Vrijwilligers hebben op Terschelling meer dan honderd grote zakken rommel van elk naar schatting tussen de 5 en 15 kilo opgeruimd. De spullen, verpakkingsmateriaal en piepschuim zaten in containers die afgelopen week overboord vielen van het schip MSC Zoe.

In de duinen van Terschelling lag vooral nog veel piepschuim en in de nacht van vrijdag op zaterdag was ook weer nieuwe rommel aangespoeld. De koude wind maakte de opruimactie een zware klus voor de vrijwilligers, aldus stichting De Noordzee. De stichting organiseerde deze actie in samenwerking met de Waddenvereniging, het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten.

De milieuorganisaties vrezen dat het schoonmaken van de stranden nog wel weken, of langer, kan duren. Zij zullen daarbij zoveel mogelijk helpen, maar ze rekenen wel op ,,actie en coördinatie” van de overheid.