2,9 miljoen kijkers voor begin Wie is de mol?

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Wie is de mol? heeft zaterdagavond ruim 2,9 miljoen kijkers getrokken. Het is het negentiende seizoen van het spelprogramma van AVROTROS.

Voor het eerst in zeven seizoenen heeft het programma een nieuwe presentator: Rik van de Westelaken. De oud-journaallezer wist in seizoen vijftien zelf mol Margriet van der Linden te ontmaskeren en won daarmee die reeks. Westelaken is als presentator de opvolger van Art Rooijakkers. Vorig jaar keken bijna 2,7 miljoen mensen naar de eerste aflevering van Wie is de mol?

In het negentiende seizoen zijn Evelien de Bruijn, Rick Paul van Mulligen, Sinan Can, Merel Westrik, Niels ‘Nielson’ Littooij, Robèrt van Beckhoven, Sarah Chronis, Jamie Trenité, Evi Hanssen en Nikkie de Jager de deelnemers. Ze spelen het spel in Colombia.

In de top drie van de Stichting KijkOnderzoek voor zaterdag staan ook het NOS Journaal van 20 uur (2,3 miljoen kijkers) en Holland’s Got Talent (1,4 miljoen kijkers).