Brandweerbaas Amsterdam: het moet aardiger

De Amsterdamse brandweercommandant Leen Schaap gaat kijken of er meer verbinding kan komen tussen de korpsleiding en de medewerkers van de Amsterdamse brandweer. Bij het televisieprogramma Buitenhof zei hij zondag dat hij wil gaan kijken of het ,,wat vriendelijker’’ kan.

Onlangs kwam generaal b.d. Peter van Uhm met een rapport naar buiten, nadat hij was gevraagd de Amsterdamse brandweer te helpen de problemen rond de modernisering en onrust in het korps aan te pakken. Bij het korps zou sprake zijn van discriminatie, intimidatie en seksisme. Ook werd de 2,5 jaar geleden aangetreden Schaap met de dood bedreigd, vermoedelijk door iemand uit zijn eigen korps.

Volgens Schaap waren er toen hij bij de Amsterdamse brandweer begon ,,best wat misstanden’’ die hij heeft aangepakt. Zo’n vijftig keer trad hij op tegen brandweerlieden die zich niet hielden aan de regels en integriteitscodes. De maatregelen hadden betrekking op circa 5 procent van het personeelsbestand. Zes medewerkers werden bijvoorbeeld ontslagen. ,,Hier zit een commandant die weigert weg te kijken als iets niet klopt’’, zei hij, ook met het oog op de doodsbedreigingen die hij ontving. ,,Begrenzen was men niet zo gewend in deze organisatie.’’

De afgelopen 2,5 jaar lag de nadruk volgens Schaap misschien iets te veel op de teugels aanhalen. Hij spreekt echter tegen dat hij nooit de verbinding heeft gezocht en denkt dat die kant misschien niet zo is gezien, omdat mensen zich focussen op waar het accent lag: het stellen van grenzen. ,,Van Uhm heeft gezegd: kijk of het iets vriendelijker kan. En dat gaan we doen.’’