Een deel van het station van Zwolle is afgesloten. Op perrons staan agenten met kogelwerende vesten. De politie rept van een verdachte situatie, maar kan nog niet zeggen wat er precies aan de hand is.

Een woordvoerder van de NS meldt dat het treinverkeer van en naar Zwolle op last van de politie is stilgelegd. Ook is een van de perrons volledig afgezet. Ook deze woordvoerder kan niet zeggen wat er precies aan de hand is.