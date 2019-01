Haagse kritiek op christelijk antihomopamflet

In politiek Den Haag is met verbazing en afkeuring gereageerd op een verklaring tegen homoseksualiteit die door honderden protestantse predikanten en voorgangers is ondertekend. Ook SGP-leider in de Tweede Kamer Kees van der Staaij zette zijn handtekening.

In de zogenoemde Nashville-verklaring staat onder meer te lezen dat goede christenen homoseksualiteit altijd dienen af te wijzen. Ook wordt gesuggereerd dat daar genezing voor mogelijk is. Dat stuit veel collega’s van Van der Staaij tegen de borst.

,,Ik ken u als een kundige collega”, richt D66-Kamerlid Rutger Schonis zich op Twitter rechtstreeks tot de SGP’er. ,,Daarom valt uw steun voor de Nashville-verklaring mij zo vies van u tegen. U ontkent hiermee het bestaan van een fundamenteel grondrecht voor vele duizenden Nederlanders.”

Ook CDA-partijvoorzitter en voormalig predikant Ruth Peetoom is erg kritisch. ,,Waar liefde is en zorg voor elkaar, daar is God”, twittert zij. ,,Zo geloven en kerk zijn is voor mij helder belijden. De Nashville-verklaring staat daar haaks op. Voor mij en vele anderen.”