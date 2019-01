Inbreker kiest verkeerde auto uit

Een man die vermoedelijk spullen wilde stelen uit auto’s, koos in de nacht van zaterdag op zondag in Harderwijk het verkeerde voertuig uit. Hij trok het achterste portier open van een onopvallende politieauto, terwijl in het voertuig nog een agent zat. Een poging om te vluchten was tevergeefs, de agent wist de man in de boeien te slaan.

De politie was naar de wijk Slingerbos gegaan, nadat een buurtbewoner belde over twee mannen die in auto’s keken. Hij had het duo aangesproken, maar vertrouwde hun verhaal niet, waarop de buurtbewoner de politie belde.

De auto’s die de agenten mee hadden genomen, waren niet herkenbaar als politieauto. Twee agenten gingen de wijk in, waar ze al snel een man oppakten die voldeed aan het signalement dat de buurtbewoner had opgegeven. Een andere agent wachtte in zijn auto, toen het achterste portier opeens werd opengetrokken.

De twee opgepakte verdachten zijn een 30-jarige Harderwijker en een 36-jarige Zutphenaar.