Kerkdienst afgelast om mogelijke dreiging

De kerstvieringen in een orthodoxe kerk in Nijmegen gaan zondag en maandag op last van de politie niet door. Er is mogelijk sprake van een dreiging, de politie doet daar onderzoek naar. Zolang daar geen duidelijkheid over is, gaan de diensten niet door, is te lezen op de site van de Parochie Heilige Sava.

De politie heeft de kerk en directe omgeving aan de Dobbelmannweg zondagavond afgesloten, maar die afsluiting wordt zondagavond weer opgeheven, meldde de politie. Over de aard van de bedreiging en hoe die bij de politie terecht is gekomen, worden geen mededelingen gedaan. ,,Ons onderzoek naar de mogelijke dreiging richting de kerk is nog in volle gang.”