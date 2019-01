Minister: antihomopamflet stap terug in tijd

Minister Ingrid van Engelshoven heeft in een tweet gereageerd op de Nashville-verklaring, het pamflet tegen homoseksualiteit dat door honderden protestantse predikanten en voorgangers is ondertekend. ,,Emancipatie is nog lang niet af”, stelt ze op Twitter.

,,De Nederlandse versie van #NashvilleVerklaring maakt helaas één ding heel duidelijk. Dit zijn stappen terug in de tijd. We hebben nog een lange weg te gaan.” Van Engelshoven is onder meer verantwoordelijk voor emancipatie.

In de Nederlandse vertaling van de ooit in het Amerikaanse Nashville opgestelde verklaring staat onder meer te lezen dat goede christenen homoseksualiteit altijd dienen af te wijzen. Ook wordt gesuggereerd dat daar genezing voor mogelijk is. Onder meer SGP-leider in de Tweede Kamer Kees van der Staaij zette er zijn handtekening onder, net als senator Diederik van Dijk van die partij. In politiek Den Haag, maar ook bij het COC, is met verbazing en afkeuring gereageerd. Ook op sociale media krijgen verklaring en ondertekenaars veel kritiek.