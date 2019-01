Onderzoeksraad bekijkt verliezen containers

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) is in Bremerhaven voor een verkennend onderzoek naar het overboord slaan van containers van het schip MSC Zoe. Dat meldt de Onderzoeksraad zondagochtend. Het schip meerde na het verliezen van de 277 containers aan in Bremerhaven.

De raad is vast naar Bremerhaven gegaan om ter plekke de situatie in ogenschouw te nemen en even met de kapitein en mensen aan boord te spreken. Op basis van de verkenning volgt naar verwachting in de loop van komende week een besluit of dit een onderzoek is voor de OvV of voor de Duitse evenknie, aldus een woordvoerder van de raad. ,,Dat ligt er onder meer waar ze de containers zijn verloren op zee: in Duitse of Nederlandse wateren’’, aldus de zegsvrouw.