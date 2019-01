Tienduizenden volièrevogels op WK in Zwolle

Bijna 25.000 volièrevogels kwetteren de komende week in de IJsselhallen in Zwolle. Daar worden de wereldkampioenschappen voor volièrevogels gehouden, de zogeheten Mondial. Uit 44 landen uit de hele wereld komen de deelnemers met hun kanaries, parkieten, kleine exotische vogels en duiven.

Tijdens de Mondial wordt ook een grote beurs gehouden, waarop alles te koop is dat met de hobby te maken heeft, ,,van kooi tot stokje tot nestbakje”, zegt Albert Zomer van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV), die de kampioenschappen organiseert. De NBvV verwacht 30.000 tot 40.000 bezoekers.

De deelnemende vogels zijn vrijdag en zaterdag in speciale kooien in de hal gezet. ,,Dat is fantastisch om te zien en te horen”, zegt Zomer. ,,Mensen denken vaak dat bijvoorbeeld kanaries alleen groen of rood zijn, maar ze zijn er in 265 kleuren en kleurcombinaties.”

Internationale keurmeesters keuren de vogels zondag en maandag, waarbij ieder een eigen specialiteit heeft. Zo moet de keurmeester voor de zangkanaries vooral letten op de zang, terwijl die voor de kleurkanaries juist het uiterlijk van de beestjes beoordeelt.

De uitslag van die keuring en dus van de wereldkampioenschappen wordt bekend voordat donderdag de hallen open gaan voor het publiek, dat tot eind van het weekend naar de beurs kan. Alle deelnemende landen hebben daar een eigen stand.

De NBvV is de grootste vereniging in zijn soort ter wereld. ,,Elke woonplaats had vroeger een vogelvereniging”, weet Zomer. ,,Het was een aparte cultuur. In gebieden waar men het niet zo breed had, werden vogeltjes gevangen voor extra inkomsten. Nu is het vangen uit de natuur uit den boze, maar tegenwoordig fokken we zelf.”

Het houden van volièrevogels is volgens Zomer een verbindende hobby. ,,Religie of herkomst doet niet ter zake, de vogels brengen mensen weer samen.”