De man die wordt verdacht van het gooien van een kind van de eerste verdieping van een flat in de Fresiastraat in Ridderkerk, is de 41-jarige vader van het jongetje. De politie vermoedt dat in de woning van de vader en het kind een ruzie is geweest.

Het slachtoffertje werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De vader is zaterdagavond aangehouden.