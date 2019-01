Weer files voor terugkerende wintersporters

Nederlandse wintersporters die zondag proberen terug te keren naar Nederland, komen in het uiterste zuiden van Duitsland en Oostenrijk zondag volop in de file te staan. Het weer is nog steeds slecht, aangezien het in een groot deel van Oostenrijk en Zuid-Duitsland sneeuwt. Enige lichtpuntje is dat het aan het einde van de ochtend wel wat minder druk lijkt op de weg. ,,We hopen dat het daardoor iets minder erg wordt dan zaterdagmiddag’’, meldt een woordvoerder van de ANWB.

De grootste problemen zullen zich zondag vooral weer rond de Oostenrijkse Fernpass, grensovergang Kufstein en op de wegen rond München voordoen, verwacht de woordvoerder. ,,Daar begint het al vast te lopen en dat is nog maar het begin van wat er de rest van de dag gaat gebeuren. Ook op de A10, de weg net onder Salzburg, zal het steeds drukker worden’’, zegt hij.

Zaterdag kreeg terugkerend vakantieverkeer ook al te maken met fikse files in Oostenrijk en het zuiden van Duitsland. Vooral op de Fernpass stonden mensen uren stil. ,,Dat is al een drukke route, maar als het stilstaat en het blijft sneeuwen, wordt de sneeuw ook niet meer weggereden. Dan moeten de weg meerdere keren worden afgesloten, zodat een sneeuwschuiver zijn werk kan doen. En dat zorgt voor veel vertraging’’, aldus de woordvoerder, die denkt dat zondag hetzelfde gaat gebeuren.

De woordvoerder adviseert mensen ook om goed te checken of ze wel bij hun hotel vandaan kunnen komen. ,,Wij hebben het nu vooral over de snel- en B-wegen, maar mensen doen er verstandig aan om te checken of ze wel bij die hoofdwegen kunnen komen. Dat is ook vaak een probleem.’’ Andersom adviseert de woordvoerder Nederlanders die zondag naar hun wintersportlocatie proberen te komen, contact op te nemen met hun accommodatie of ze daar nu wel kunnen komen.