ADM-krakers naar rechter voor verbod ontruimen

De bewoners van het ADM-terrein in Amsterdam vechten de lopende ontruiming van hun kunstenaarsdorp aan bij de rechter. Dinsdag om 11 uur dient een kort geding in Amsterdam tegen zowel de Nederlandse staat als de gemeente Amsterdam, zegt hun advocaat Emile Tamas.

Het doel is de ontruiming, die maandagochtend begon, te verbieden en om de weggestuurde bewoners te laten terugkeren, in ieder geval totdat het mensenrechtencomité van de Verenigde Naties (VN) een besluit heeft genomen over het gebied waar de krakers naar toe zouden moeten. Amsterdam heeft de ADM-bewoners een tijdelijke alternatieve locatie aangeboden in Amsterdam-Noord.

Het VN-comité had de gemeente Amsterdam eind december opgeroepen om de ontruiming van het terrein in het Westelijk Havengebied voorlopig uit te stellen. De gemeente gaf geen gehoor aan dat verzoek, omdat ze vond dat de alternatieve plek op de slibvelden voldoet aan de eisen. Zo zijn er voorzieningen geregeld zoals water, elektra en sanitair.

Tamas zei dat hij maandagochtend vroeg via de piketrechter nog heeft geprobeerd de ontruiming, die vlak daarna begon, te laten staken via een ordemaatregel. Tot zijn verbazing werd dat afgewezen. Hij stelt dat een VN-maatregel bindend is en dat Nederland met de ontruiming nu een VN-verdrag negeert.

Volgens de advocaat moet de gemeente eerst de informatie over een alternatieve locatie aan het comité sturen. Zolang de VN geen beslissing heeft genomen, moet een verbod tot ontruimen van kracht zijn, stelt Tamas.

De Raad van State bepaalde vorig jaar al dat de ongeveer 130 bewoners weg moeten van het 45 hectare grote terrein.