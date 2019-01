Amsterdam hijst regenboogvlag

De gemeente Amsterdam heeft maandag de regenboogvlag gehesen om afstand te nemen van de Nashville-verklaring.

In de omstreden verklaring worden homoseksualiteit en transgenderisme expliciet afgewezen en wordt ook de suggestie gewekt dat dit zaken zijn waarvan mensen kunnen ‘genezen’. De stad wijst die zienswijze nadrukkelijk van de hand. ,,Vandaag hijsen we de regenboogvlag om een statement te maken tegenover de Nashville-verklaring. In onze stad mag je zijn wie je bent en houden van wie je wil”, stelt de gemeente in een tweet.

Eerder op de dag hees de Vrije Universiteit Amsterdam al de regenboogvlag als protest tegen de verklaring, die mede-ondertekend is door enkele medewerkers van de VU.