Discriminatie-meldingen over antihomopamflet

Tientallen mensen hebben zich maandag gemeld bij een van de antidiscriminatiebureaus in ons land over de zogenoemde Nashville-verklaring. Mensen voelen zich gediscrimineerd en buitengesloten op grond van hun seksuele gerichtheid. In het pamflet worden homoseksualiteit en transgenderisme expliciet afgewezen. Ook wordt de suggestie gewekt dat dit zaken zijn waarvan mensen kunnen genezen.

,,Ook hebben zich mensen gemeld die zich zorgen maken en die opkomen voor de rechten van mensen die direct geraakt zijn door de inhoud van de verklaring: lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen”, aldus Frederique Janss, voorzitter van de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LVtD).

De organisatie noemt het ,,bijzonder spijtig en pijnlijk dat talloze vertegenwoordigers van kerken en politieke partijen de verklaring hebben ondertekend. Wij menen dat het belang om jezelf te kunnen zijn en de gelijkwaardigheid van mensen hierdoor geschonden worden.”