Minder bevingen in Groningen

Groningen is vorig jaar minder getroffen door aardbevingen dan in 2017. In totaal trilde de grond in 2018 negentig keer. Vijftien bevingen hadden een kracht van 1,5 of hoger. Een jaar eerder ging het om 123 bevingen, waarvan achttien een magnitude van minstens 1,5 hadden, aldus het KNMI. Ook in de jaren ervoor waren er ongeveer 120 bevingen per jaar.

De zwaarste beving vorig jaar gebeurde op 8 januari. Die schok bij Zeerijp had een kracht van 3,4. Het was de zwaarste aardbeving in Nederlands sinds 2012.

Het KNMI heeft ook uitgerekend waar het middelpunt van alle aardbevingen lag, het zogeheten zwaartepunt. Dat ligt bij Zeerijp, het epicentrum van de zwaarste bevingen. De afgelopen jaren lag het middelpunt zo’n 10 kilometer zuidelijker.

Bij Limburg trilde de grond afgelopen zomer ook een paar keer. Eind juli en begin augustus waren er elf aardbevingen bij Heerlen en Landgraaf. Dat kwam niet door gaswinning of mijnbouw, maar door natuurlijke breuklijnen in de grond. Bij Venlo was er in september een aardbeving die waarschijnlijk werd veroorzaakt door het winnen van aardwarmte. Noord-Holland had ook een aardbeving door gaswinning, op 5 juni bij het dorp Warder. Die had een kracht van 2,5. Het was de eerste beving in Noord-Holland sinds 2015.